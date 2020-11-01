Фавориты противостояний

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В центральном поединке седьмого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле примет Арсенал.

Воскресенье, 1 ноября, 18:30. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Поединок двух грозных английских команд, предел мечтаний для которых в текущем сезоне АПЛ — это занять место в топ-4. Старт сезона гранды вряд ли могут записывать себе в плюс, ведь и "манкунианцы", и "канониры" пребывают в нижней половине турнирной таблице. И если в еврокубках команды демонстрируют положительные результаты, в особенности Юнайтед, которые обыграли ПСЖ и Лейпциг, то в чемпионате клубам еще надо нагнать свое.

Арсенал так и вовсе в последних четырех турах АПЛ трижды проиграл. Да, лондонцам приходилось сражаться в том числе против Манчестер Сити с Ливерпулем, но это говорит о том, что Арсеналу безумно сложно набрать очки против подобных соперников. Входит ли в их число Манчестер Юнайтед — вопрос открытый. "Манкунианцы" в последних матчах сумели крупно обыграть Ньюкасл и сыграть вничью с Челси.

Букмекеры в поединке отдают преимущество Юнайтед. Так, компания Фаворит предлагает на победу хозяев матча коэффициент 2,05. Успех Арсенала оценен в 3,75, а ничейный результат — в 3,60.

Матч Манчестер Юнайтед — Арсенал начнется в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.