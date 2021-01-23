Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Милан примет на своем поле Аталанту в рамках центрального поединка 19-го тура чемпионата Италии.

Милан — Аталанта

Суббота, 23 января, 19:00. Стадион Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр встречи — М. Мариани.

Милан возглавляет турнирную таблицу после 18 сыгранных туров, опережая ближайшего преследователя на три балла. Подопечные Стефано Пьоли не собираются сбавлять обороты и лишь увеличивают потенциал команды подписаниями Манджукича и Томори.

Аталанта, в свою очередь, идет на шестой позиции с 33 набранными баллам, что на десять меньше, чем у Милан. Вряд ли бергамаски готовы уменьшить свои аппетиты — им вновь нужно квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Последние пять поединков между командами проходили довольно результативно. Команды почти всегда обменивались голами, однако особняком стоит матч, который завершился победой Атланты со счетом 5:0. Хочет ли Милан отомстить?

Букмекеры считают фаворитом встречи Аталанту. Так, компания Фаворит предлагает на победу гостей коэффициент 2,35. Победа команды из Милана оценена в 3,1, а ничья — в 3,50.