Фавориты противостояний

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Среди достаточно яркого ростера поединков 1/8 финала Лиги Европы УЕФА без особого труда можно предположить, что для мирового футбольного болельщика наиболее интересным станет противостояние между английским Манчестер Юнайтед и итальянским Миланом.

Манчестер Юнайтед — Милан

Четверг, 11 марта, 19:55. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Славко Винчич. Прямая трансляция на телеканал Футбол 3.

Когда в последний раз между собой встречались "Красные дьяволы" и "россонери", мы говорили об их возможном участии на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов-2010/11. С учетом достаточно тяжелого прошедшего десятилетия для обоих клубов, нынче мы вынуждены констатировать тот факт, что они попытаются по итогам текущего сезона зацепиться за главный трофей уже второго по значимости клубного турнира старого света. К слову, не так уж и велика имиджевая потеря, так как и Юнайтед, и Милану, уже пора бы обновить содержимое клубного музея.

"Красные дьяволы" подходят к предстоящей игре в приподнятом состоянии духа. В минувшие выходные подопечные Оле-Гуннар Солскьяера сумели одержать победу над Манчестер Сити в принципиальном дерби, которое, к сожалению, для Юнайтед не имело особого турнирного значения в плане борьбы за первую строчку. Однако, не отметить хорошую форму команды в текущем сезоне было бы несправедливым.

"Россонери" имеют схожую со своими будущими соперниками судьбу на внутренней арене. Коллектив Стефано Пьоли также долгое время возглавлял турнирную таблицу, но был брутально подвинут с первой строчки соседями по городу в лице миланского Интера. По факту, в предстоящей игре мы будем говорить о противостоянии двух коллективов, которым где-то не повезло с лидерством в своих чемпионатах, но амбиции которых от этого совершенно не пострадали.

Букмекеры считают фаворитом встречи Манчестер Юнайтед. Так, компания Фаворит предлагает на победу "Красных дьяволов" коэффициент 1,62. Победа Милана оценена в 6,60, а ничейный результат — в 4,10.

Матч Манчестер Юнайтед — Милан начнется в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.