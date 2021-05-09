Фавориты противостояний

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В рамках 35-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус на поле Альянц Стэдиум будет принимать Милан.

Ювентус — Милан

воскресенье, 9 мая, 21:45. Альянц Стэдиум, Турин. Главный арбитр — Паоло Валери (Рим). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Многие эксперты считают центральный матч всего уик-энда итальянского футбола ключевой дуэлью в плане борьбы за места в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон. С ними трудно не согласиться, ведь именно "бьянконери" и "россонери" находятся на пограничье заветной зоны топ-4, а поражение в очной дуэли радикальным образом усложнит менее удачливой команде концовку сезона. Оба коллектива показывают футбол не самого лучшего образца в последнее время, что также серьезно поднимает интерес к предстоящей встрече.

Хотя сезон еще не завершен, однако "зебры" уже не могут называть себя полноценными действующими чемпионами страны, так как миланский Интер досрочно справился со своей задачей по завоеванию титула. Ювентус допустил слишком много ошибок первый год работы Андреа Пирло во главе команды, поэтому туринскому клубу сейчас проще просто списать этот сезон на тяжелый период турбулентности. При этом, факт отсутствия Юве в Лиге чемпионов на следующий сезон будет однозначно негативно воспринят в фанатской среде.

Милан, в свою очередь, в начале сезона играл настолько хорошо, что явно будет чувствовать себя словно не в своей тарелке, выступая в Лиге Европы УЕФА. Очевидно, что амбиции "красно-черных" находятся на более высоком уровне, нежели пятая строчка турнирной таблицы, но результаты команды в 2021-м году позволяют рассчитывать только на подобную позицию. Коллектив Стефано Пьоли уже потерял слишком многое, а возможное поражение от Ювентуса напрочь испортит впечатление от одного из наиболее успешных сезонов для команды за внушительный период времени.

Букмекеры считают фаворитом встречи Ювентус. Так, компания Фаворит предлагает на победу "бьянконери" коэффициент 1,81. Победа Милана оценена в 4,64, а ничейный результат — в 4,04.

Матч Ювентус — Милан начнется в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.