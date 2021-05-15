Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках поединка 37-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус на поле стадиона Альянц Арены будет принимать миланский Интер.

Ювентус — Интер

суббота, 15 мая, 19:00. Альянц Стэдиум, Милан. Главный арбитр — Джампаоло Кальварезе (Терамо). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Всеитальянское дерби в предпоследнем туре текущего сезона Серии А будет иметь турнирной значение только для стороны хозяев поля. Коллектив Антонио Конте свою задачу на сезон уже благополучно выполнил, а теперь приедет на поле своего принципиального соперника "похвастаться" не так давно досрочно завоеванными "золотыми" медалями национального первенства. Безусловно, данный факт будет серьезно раздражать туринский Ювентус, но что может поделать коллектив Андреа Пирло, если ключевые моменты сезона были для "зебр" совершенно неудачными.

В предстоящей игре "бьянконери" будут решать проблемы со своим расположением в турнирной таблице. По состоянию на сейчас, Юве не попадает даже в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон, что в клубе будет воспринято как однозначный провал, несмотря на возможный триумф в национальном Кубке. Единственный вопрос — захочет ли Интер делиться очками с нуждающимися принципиальными соперниками, с оглядкой на поражение в полуфинальной битве национального Кубка?

Букмекеры считают фаворитом встречи Ювентус. Так, компания Фаворит предлагает на победу "Старой Синьоры" коэффициент 2,10. Победа Интера оценена в 3,20, а ничейный результат — в 3,75.

Матч Ювентус — Интер начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.