Фавориты противостояний

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В рамках 1/4 финала Евро-2020 сборная Бельгии в Мюнхене сыграет против сборной Италии.

Бельгия — Италия

Пятница, 2 июля, 22:00. Арена Мюнхен. Главный арбитр — Славко Винчич (Словения). Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 1/2/3.

Очень сложный матч провела сборная Бельгии, чтобы пробиться в 1/4 финала Евро-2020. Португальцы выглядели лучше, увереннее, но с результативностью были большие проблемы. А бельгийцы имели несколько моментов и сумели один из них реализовать. Благодаря голу от Торгана Азара, который, к слову, на совести стража ворот португальцев Руи Патрисиу, команда Мартинеса в четвертьфинале. Но тут не без проблем. Кастань, Миньоле и Шадли точно не выйдут на поле, а вот участие в игре Эдена Азара и Кевина Де Брюйне под вопросом.

Начнем про Италию. После прихода в команду Роберто Манчини, сборная Италии показывает образцовый футбол. До матча против Австрии, итальянцы не пропускали более 1150 минут и этот показатель — рекордный для них в истории. Но, откровенно говоря, поединок против австрийцев не был таким ярким и внушительным. "Скуадра адзурра" играла аккуратно и дотянула (именно дотянула, так как австрийцы были ближе к победе) до дополнительного времени. Там команда добыла победу на классе и в противостоянии с бельгийцами в четвертьфинале турнира не выглядят большим фаворитом.

Букмекеры считают фаворитом встречи Италию. Так, компания Фаворит предлагает на победу команды Манчини коэффициент 2,37. Победа Бельгии оценена в 3,50, а ничейный результат — 3,15.

Матч Бельгия — Италия начнется в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.