Туреччина

Оце так новина з берегів Босфору.

Турецька футбольна федерація провела внутрішнє розслідування, яке показало, що 65% чинних вітчизняних футбольних арбітрів мають акаунти в букмекерських компаніях. Про це повідомляє Fanatik.

За інформацією джерела, під підозру, зокрема, потрапили сім арбітрів турецької Суперліги. Вони будуть усунені від роботи до закінчення розслідування.

"З 571 судді 371 мають акаунти в букмекерських конторах, з них 152 активно грають. Ми маємо намір очистити наш футбол від будь-якої тіні корупції. Жодних винятків не буде", – сказав президент Турецької футбольної федерації Ібрагім Хаджіосманоглу під час прес-конференції в Стамбулі.

На всіх суддів, які робили незаконні ставки, буде накладено довготривалі дискваліфікацію. Найбільш винуватих усунуть довічно від футболу. Також матеріали справи будуть передані правоохоронним органам Туреччини.