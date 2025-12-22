Англія

Форвард Ліверпуля зазнав перелому кістки гомілки у матчі з Тоттенгемом.

Нападник Ліверпуля Александер Ісак успішно переніс операцію після травми, отриманої у матчі 17-го туру АПЛ проти Тоттенгема. Про це повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

26-річний футболіст зазнав ушкодження в єдиноборстві в момент, коли забивав стартовий гол у поєдинку, після чого був змушений залишити поле. Медичне обстеження виявило травму гомілковостопного суглоба, яка включала перелом малогомілкової кістки, тож було ухвалено рішення про хірургічне втручання.

Операцію провели у понеділок, і вона пройшла успішно. Найближчим часом Ісак розпочне етап реабілітації на тренувальній базі AXA Training Centre.

У клубі підтвердили, що відновлення форварда триватиме кілька місяців. Конкретні терміни повернення гравця на поле наразі не визначені.

Нагадаємо, у минуле літнє трансферне вікно Ліверпуль підписав Александера Ісака з Ньюкасла за 145 мільйонів євро. Це стало найдорожчим трансфером в історії англійської Прем'єр-ліги. З того моменту шведський форвард провів за "червоних" 16 матчів (781 хвилину), забив 3 голи та віддав 1 асист.