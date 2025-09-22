Інше

Форвард ПСЖ отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світовому футболі.

У Парижі відбулася 69-та церемонія вручення Золотого м’яча — найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі. Володарем трофея за підсумками 2025 року став нападник Парі Сен-Жермен Усман Дембеле.

Подія пройшла 22 вересня у театрі «Шатле» та була організована УЄФА спільно з Groupe Amaury, власником видань France Football та L’Équipe. Саме журнал France Football традиційно визначає переможця нагороди, яка щороку присуджується найкращому футболісту світу.

28-річний Усман Дембеле став головною зіркою церемонії, залишивши позаду абсолютно усіх конкурентів.

Варто зазначити, що найбільше представництво серед номінантів мав ПСЖ — до списку потрапили одразу вісім його гравців, серед яких Ашраф Хакімі, Хвича Кварацхелія, Нуну Мендеш, Вітінья та інші.

Чинним володарем Золотого м’яча до цього вечора був півзахисник Родрі, який отримав нагороду у 2024 році. Тепер же символічна естафета перейшла до Усмана Дембеле, який уперше у своїй кар’єрі підняв над головою легендарний трофей.

Нагадаємо, що найкращим тренером року було визнано Луїса Енріке з ПСЖ, найкращим воротарем — Джанлуїджі Доннарумму (перейшов нещодавно з ПСЖ до Ман Сіті), а найкращим молодим гравцем — Ламіна Ямала з Барселона. Трофей Мюллер ж дістався чинному форварду Арсеналу Віктору Йокересу за його результативність у Спортінгу.