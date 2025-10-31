Італія

Хорват отримав нагороду від Асоціації італійських футболістів.

Хорватський півзахисник Мілана Лука Модрич став найкращим гравцем чемпіонату Італії за підсумками вересня. Ветеран переміг у голосуванні Асоціації італійських футболістів.

Модрич приєднався до Мілана влітку як вільний агент після Реала. У складі "россонері" він провів десять матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши дві результативні передачі.

2 листопада Мілан прийме Рому в 10-му турі Серії А. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Мілан готує зимовий трансфер гравця Манчестер Юнайтед.