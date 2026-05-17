Італія

Завершився 37 тур чемпіонату Італії.

Гол Варді приніс Кремонезе перемогу на виїзді над Удінезе (1:0)

Нестаріючий Джеймі Варді, який влітку минулого року доєднався до тигрів у статусі вільного агента, приніс важливі очки у боротьбі за збереження прописки.

Англійський нападник у дебюті зустрічі відкрив рахунок у грі. Варді зіграв як справжній форвард: опинився першим на добиванні після удару партнера по команді та спрямував мʼяч повз голкіпера. Для Варді це 7-й точний удар у 28 матчах чемпіонату.

Цей гол виявився єдиним у зустрічі. Гості, незважаючи на натиск Удінезе, змогли втримати позитивний результат. Але підопічні Джампаоло залишаються у зоні вильоту через результати паралельного матчу.

Удінезе — Кремонезе 0:1

Гол: Варді, 9

Гол Штулича у доданий час проти Сассуоло подарував Лечче надію на збереження прописки в еліті (2:1)

Нероверді всю гру контролювали мʼяч, натомість джаллороссі холоднокровно відповідали голами. Рахунок відкрив Валід Шеддіра: він підстеріг невдалий пас захисника господарів, вийшов віч-на-віч та впевнено реалізував свій шанс. Цікаво, що нападник не святкував взяття воріт з поваги до колишньої команди — минулий сезон він провів саме у футболці Сассуоло.

Команда Фабіо Гроссо з відповіддю не забарилася. Педро Феліпе прорвався флангом і виконав простріл уздовж штрафного, а Лорʼєнте в один дотик поміж ніг воротарю відправив снаряд у сітку. Утім, вже на 25-й хвилині "вовки" знову вийшли вперед. Шеддіра головою замкнув подачу від Банди, оформивши дубль.

Другий тайм пройшов повністю за сценарієм господарів, але мʼяч вперто не хотів йти у ворота. Лише під завісу другої 45-хвилинки їм вдалося відновити паритет: Андреа Пінамонті, який вийшов на заміну, ефектно замкнув пʼятою простріл від Гарсії. Справжня розвʼязка цього трилера відбулася у доданий час.

Гостям життєво необхідна була перемога, адже вони вже знали, що їхній прямий конкурент у боротьбі за виживання, Кремонезе, свій матч виграв. Героєм для Лечче став Нікола Штулич. Сербський нападник, якого влітку минулого року купили за 5 млн євро у Шарлеруа, щойно зʼявившись на полі, блискуче зорієнтувався у штрафному: поставив корпус, відтіснив захисника та пробив без жодних шансів для Стефано Тураті.

У підсумку Лечче вириває перемогу та залишається на 17-й сходинці. Маючи у своєму активі 35 очок, команда випереджає Кремонезе на один пункт перед заключним туром чемпіонату.

Сассуоло — Лечче 2:3

Голи: Лор'єнте, 20, Пінамонті, 82 - Шеддіра, 14, 25, Штулич, 90+6

Сассуоло: Тураті — Кулібалі, Феліпе, Мухаремович, Гарсія — Торстведт, Матич (Ліпані, 63), Коне (Баколя, 72) — Берарді (Вольпато, 72), Нзола (Пінамонті, 63), Лор'єнте (Франджелла, 88)

Лечче: Фальконе — Вейга (Ндрі, 85), Зіберт, Габріел, Галло — Рамадані (Штулич, 85), Нгом — П'єротті (Гандельман, 79), Кулібалі, Банда (Жан, 63) — Шеддіра

Попередження: Мухаремович — Рамадані, Вейга, Габріел, Галло

Кальярі здобуває вольову перемогу над Торіно та гарантує собі збереження прописку в Серії А (2:1)

Перший тайм проходив на зустрічних курсах, але розмочити рахунок командам вдалося лише під завісу стартової 45-хвилинки.

Справжній диво-постріл із 30 метрів вдався Обрадору. Іспанський захисник биків, орендований у Бенфіки, розрядив свою гармату з дальньої відстані й поклав мʼяч прямісінько в девʼятку. Для оборонця це перший точний удар у сезоні.

Проте радість гостей була недовгою. Підопічні Фабіо Пізакане миттєво відповіли на пропущений гол: Еспозіто отримав вивірений пас від Гаетано та з розвороту майстерно відправив м'яч у правий нижній кут.

А вже в компенсований до першого тайму час своє вагоме слово сказав капітан остров'ян. Досвідчений Єррі Міна буквально спиною заштовхав мʼяч у сітку, вивівши господарів уперед. По перерві гості з Турина відчайдушно намагалися відновити паритет, але їхні спроби виявилися марними.

Кальярі за шаленої підтримки рідних трибун втримав перемогу, а разом із нею — і жадану прописку в елітному дивізіоні. Ця звитяга зробила россоблу недосяжними для переслідувачів. Наразі сардинці посідають 16-те місце, маючи у своєму активі 40 очок.

Кальярі — Торіно 2:1

Голи: Еспозіто, 39, Міна, 45+2 - Обрадор, 37

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Міна, Доссена, Оберт — Адопо (Фолоруншо, 72), Гаетано, Дейола (Сулемана, 72) — Палестра, Еспозіто (Белотті, 83) — Менді (Родрігес, 83)

Торіно: Палеарі — Маріануччі (Маріпан, 46), Коко, Ебосс — Педерсен (Нджиє, 77), Праті (Казадеї, 59), Ільхан (Куленович, 85), Обрадор — Влашич — Сімеоне, Сапата (Адамс, 59)

Попередження: Менді — Маріпан