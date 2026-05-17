Англія

Лондонці погіршили свої шанси на збереження прописки.

Вест Гем врятувався від розгромної поразки проти Ньюкасла (1:3)

Початок протистояння був повністю за сороками. Склалося враження, що лондонці взагалі забули вийти на поле. На 15-й хвилині Вольтмаде відкрив рахунок у поєдинку. Це перший точний удар для німецького новачка з лютого та загалом 8-й у сезоні. Згодом Осула вийшов віч-на-віч із голкіпером та пробив поміж ніг Германсену.

Ешпіріту миттєво відреагував на провальний початок матчу, перебудувавши схему та знявши одного з трьох центрбеків. Відпочивати пішов француз Тодібо. Після цього гра вирівнялася, але перший тайм так і завершився.

У другій 45-хвилинці молотобійці мали багато спроб, аби відновити паритет, проте господарі краще використали свою нагоду та довели справу до розгрому. Дубль на рахунку Вільяма Осули.

На 69-й хвилині гості таки змогли розмочити рахунок. Диво-постріл вдався Кастельяносу, який в один дотик зльоту перекинув воротаря. Варто відзначити, що голкіпер молотобійців Германсен записав на свій рахунок асист.

На більше лондонці не спромоглися. Вест Гем програє та погіршує свої шанси на збереження прописки.Наразі вони посідають 18-те місце, маючи у своєму активі 36 очок. Тоттенгем, який знаходиться на 17-й сходинці, має 38, але у шпор є гра в запасі.

Ньюкасл, у свою чергу, після провальної другої половини сезону зберігає математичні шанси поборотися за єврокубки. Команда Гау посідає 11-ту сходинку з 48 балами, а до Брентфорда, який іде 8-м, відстань сягає 3 пунктів.

Ньюкасл Юнайтед — Вест Гем 3:1

Голи: Вольтемаде, 15, Осула, 19, 65 - Кастельянос, 70

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Еланга, 85), Тіав, Ботман, Голл — Тоналі (Віллок, 53), Гімараес — Ремзі, Вольтемаде (Мерфі, 75), Барнс (Берн, 75) — Осула (Вісса, 85)

Вест Гем: Германсен — Тодібо (Кастельянос, 26), Мавропанос, Дісасі — Ван-Біссака, Фернандеш, Соучек (Канте, 63), Малік Діуф — Боуен, Саммервілл — Вілсон

Попередження: Голл — Соучек, Діуф, Канте