Іспанія

Левандовські у статусі капітана провів останню гру на Камп Ноу.

Барселона здобула переконливу перемогу над Реалом Бетіс (3:1).

Обидві колективи вирішили всі свої турнірні завдання напередодні гри. Барселона завоювала титул чемпіона, а Реал Бетіс гарантував собі місце у Лізі чемпіонів. Тому команди вийшли грати у власне задоволення.

На 28-й хвилині Рафінья відзначився першим голом після повернення. У другому таймі бразилець оформив дубль, увірвавшись у топ-10 бомбардирів Ла Ліги (маючи у своєму активі 13 голів та 3 асисти). У середині другої 45-хвилинки колишній гравець мадридського Реала» Іско з пенальті відродив інтригу. Проте Канселу швидко відновив комфортну перевагу. Асист на рахунку Педрі.

У підсумку Барселона святкує впевнену звитягу перед власними трибунами. Підопічні Фліка стали першою командою у Ла Ліз,і яка виграла всі домашні поєдинки за сезон.

Роберт Левандовські провів останню гру на Камп Ноу. Польський форвард вийшов із перших хвилин у статусі капітана. Роберт мав декілька нагод, аби відзначитися, але не судилося. На 85-й хвилині під оплески трибун Левандовські покинув поле, а замість нього зʼявився Касадо.

Барселона - Реал Бетіс 3:1

Голи: Рафінья, 28, 62, Канселу, 74 - Іско, 69 (пен)

Барселона: Гарсія (Араухо, 63) — Кунде, Гарсія (Араухо, 63), Мартін, Канселу — Гаві, Берналь (Ольмо, 75), Педрі — Діас (Бардгджі, 63), Левандовські (Касадо, 85), Лопес (Бальде, 46)

Реал Бетіс: Вальєс — Бельєрін, Натан, Гомес, Фірпо — Фідальго (Іско, 46), Амрабат (Рока, 80), Деосса — Антоні (Авіла, 85), Ло Чельсо (Бакамбу, 46), Еззалзулі (Рікельме, 80)

Попередження: Кунде