Іспанія

Завершився передостанній тур іспанського чемпіонату.

У неділю, 17 травня, відбулося ряд поєдинків 37-о туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Реал з голом Вінісіуса втримав перемогу над Севільєю (1:0). Севілья неймовірною перемогою в минулому турі над Вільярреалом закрутила інтригу в турнірній таблиці. Тому команді потрібно було обовʼязково набирати очки, для того щоб гарантувати збереження прописки та навіть позмагатися за єврокубки.



Натомість Реал, який втратив математичні шанси на чемпіонство та завершує другий сезон поспіль без великих трофеїв, дограє чемпіонат у своє задоволення.



На початку протистояння Вінісіус вивів вершкових уперед. Цей гол виявився єдиним у зустрічі. У другому таймі рохібланкос мали декілька моментів аби відновити паритет, але Куртуа врятував.



Команда Гарсії опускається на 13-те місце. Маючи у своєму активі 43 очки, андалусійці майже гарантували собі збереження прописки завдяки осічкам конкурентів, проте втратили шанс увірватися в боротьбу за єврокубки.



Севілья — Реал 0:1

Гол: Вінісіус 15

Леванте здобув важливу перемогу над Мальоркою у матчі чемпіонату Іспанії, який перетворився на справжню драму в кінцівці зустрічі. Господарі відкрили рахунок і довго утримували мінімальну перевагу, проте ключові події розгорнулися у заключні хвилини поєдинку. На 88-й хвилині Арріага після подачі зі стандарту забив другий гол Леванте, суттєво наблизивши команду до перемоги. Незадовго до цього матч різко загострився — на 85-й хвилині арбітр вилучив одразу двох гравців: по одному з кожної команди, після конфлікту за участі Бругуе та Мохіки. Таким чином, обидві команди догравали у форматі 10 проти 10. У компенсований час Мальорка намагалася врятувати гру, активно йдучи вперед, однак захист Леванте витримав фінальний тиск і не дозволив супернику скоротити відставання. Фінальний свисток зафіксував перемогу Леванте, який здобув надзвичайно важливі три очки у боротьбі за підсумкові позиції в Ла Лізі, тоді як Мальорка втратила шанс покращити своє турнірне становище. Леванте - Мальорка 2:0

Голи: Еспі, 32, Арріага, 87

Алавес перемогою над аутсайдером Ла Ліги майже гарантував собі збереження прописки (1:0). Лисиці на початку гри розпечатали ворота Реала Овʼєдо. Черговий гол на свій рахунок записав Тоні Мартінес. Нападник проводить феєричну другу половину сезону, відзначаючись майже в кожному поєдинку.

Після взяття воріт гості віддали ініціативу та діяли від оборони, що дозволило втримати позитивний результат.



У підсумку Алавес підіймається на 14-те місце, маючи у своєму активі 43 пункти, та майже гарантує собі прописку в еліті на наступний сезон.



Реал Овʼєдо, який уже змирився з вильотом до Сегунди, залишається на дні турнірної таблиці з 29 очками.



Реал Овʼєдо — Алавес 0:1

Гол: Мартінес 17

Райо Вальєкано здолав напіврезервний склад Вільярреала (2:0). Мадридський клуб активно готується до першого у своїй історії єврокубкового фіналу. Вже 27 травня вони зіграють проти Крістал Пелас.



Проте команда Переса ще не вирішила всі свої справи в чемпіонаті, тому грала на перемогу, на відміну від "жовтої субмарини", яка заздалегідь гарантувала собі путівку до Ліги чемпіонів.



У середині першого тайму Камельйо відкрив рахунок у протистоянні. По перерві Алемао подвоїв перевагу своєї команди.



Фінальний свисток зафіксував упевнену перемогу Райо, яка дозволила команді піднятися на 8-ме місце із 47 очками за тур до кінця. Вільярреал, незважаючи на поразку, залишився третім із 69 балами та у вирішальному турі проти Атлетіко розіграє бронзові нагороди.



Райо Вальєкано — Вільярреал 2:0

Голи: Камельйо 28, Алемао 47

Ельче здобув надважливу перемогу над Хетафе у матчі 37-го туру Ла Ліги, обігравши суперника з рахунком 1:0 на стадіоні Мартінес Валеро.

Єдиний м’яч у зустрічі було забито на 19-й хвилині — Віктор Чуст потужно пробив після розіграшу стандарту та вивів господарів уперед.

Хетафе, який продовжує боротьбу за єврокубкові позиції, з 39-ї хвилини залишився у меншості після вилучення Джене за фол. Попри це, гості намагалися змінити хід гри у другому таймі та навіть створили кілька небезпечних моментів, однак не змогли реалізувати свої шанси.

Ельче контролював гру та мав можливості збільшити перевагу, але рахунок залишився незмінним до фінального свистка.

Ельче – Хетафе 1:0

Голи: Чуст, 19

Еспаньйол здобув важливу виїзну перемогу над Осасуною у матчі 37-го туру Ла Ліги, обігравши суперника з рахунком 2:1 на стадіоні Ель-Садар.

Гості відкрили рахунок на 27-й хвилині зусиллями Ромеро, який вдало зіграв після розіграшу стандартного положення та точно пробив у ворота. Осасуна відповіла після перерви — на 49-й хвилині Віктор Муньйос зрівняв рахунок потужним ударом з межі штрафного майданчика.

Втім, рівновага протрималася недовго. Вже за кілька хвилин Кіке Гарсія знову вивів Еспаньйол уперед, скориставшись передачею в штрафний майданчик і перекинувши воротаря.

У подальшому Осасуна активно тиснула, створювала моменти та мала значну ігрову перевагу, однак не змогла реалізувати свої шанси. Надійна гра воротаря Дімітровича та захисту дозволила каталонцям втримати переможний рахунок.

Осасуна – Еспаньйол 1:2

Голи: Муньйос, 49 – Ромеро, 27, Гарсія, 53

Валенсія здобула гостьову перемогу над Реал Сосьєдадом у матчі 37-го туру Ла Ліги, вигравши на стадіоні Аноета з рахунком 4:3 у надрезультативному та драматичному поєдинку.

Господарі розпочали матч активно та вже на 3-й хвилині відкрили рахунок зусиллями Айхена. Втім, Валенсія швидко відповіла: Хаві Герра зрівняв рахунок уже на 8-й хвилині, а згодом Уго Дуро вивів гостей уперед, реалізувавши свій момент у штрафному майданчику.

Після перерви гра набула ще більшого темпу. Реал Сосьєдад зусиллями Оскарссона та Тарреги зумів перевернути ситуацію і повів 3:2, однак Валенсія не зупинилася. Спершу рахунок зрівняв Гвідо, а вже у компенсований час Хаві Герра оформив дубль і забив переможний гол на 90+3 хвилині.

Реал Сосьєдад — Валенсія 3:4

Голи: Муньйос 3, Таррега (аг) 60, Оскарссон 63 — Герра 8, 90+3, Дуро 22, Родрігес 89,

Вилучення: Джемерт 70

Сельта здобула важливий результат у виїзному матчі 37-го туру Ла Ліги, зігравши внічию з Атлетіком на Сан-Мамес — 1:1. Цей результат дозволив команді з Віго гарантувати собі участь у єврокубках наступного сезону.

Гості відкрили рахунок уже на 4-й хвилині — Вілліот скористався помилкою оборони басків і точно пробив у нижній кут воріт. Атлетік відповів у другому таймі: на 52-й хвилині Іньякі Вільямс зрівняв рахунок після швидкої атаки господарів.

Після пропущеного м’яча Атлетік активно тиснув і мав кілька хороших моментів, однак воротар Раду неодноразово рятував Сельту. Зокрема, він відбив небезпечний удар Унаї Гомеса та зберіг нічийний рахунок у напруженій кінцівці зустрічі.

У підсумку команди поділили очки. Сельта завдяки цьому результату забезпечила собі єврокубкову зону, тоді як Атлетік втратив можливість завершити сезон домашньою перемогою.

Атлетік — Сельта 1:1

Голи: Вільямс, 52 — Сведберг, 4