Курйоз року в Бразилії.

Неймовірним суддівським курйозом та гучним скандалом відзначився недільний матч Чемпіонату Бразилії між Сантосом та Корітібою (0:3). Головною дійовою особою епізоду став лідер господарів Неймар, якого замінили абсолютно помилково, всупереч рішенням тренерського штабу.

Інцидент трапився приблизно на 65 хвилині на стадіоні Нео Кіміка Арена. Неймар отримував медичну допомогу на бічній лінії поля через проблеми з литковим м'язом. У цей момент резервний арбітр підняв електронне табло, сигналізуючи про заміну: поле мав покинути гравець під №10 (Неймар), а вийти — Робінью-молодший (№7).

Проблема полягала в тому, що зірковий нападник навіть не підозрював про свою заміну. Коли після надання допомоги він спробував повернутися на газон, йому повідомили, що його участь у грі завершена.

Обурений Неймар почав палко сперечатися з головним арбітром Пауло Сезаром Зановеллі, доводячи, що поле мав покинути захисник Гонсало Ескобар (№31). У розпачі нападник випросив у тренерського штабу офіційний папірець із заявкою на заміну і демонстративно тикав ним у трансляційні камери: там чітко було вказано, що знімають саме 31-й номер.

Незважаючи на очевидну помилку четвертого арбітра та наявність документальних доказів, головний суддя залишив заміну в силі. Коментаторка суддівства ESPN Рената Руель пояснила, чому так сталося: заміна вважається завершеною, коли запасний гравець виходить на поле. З цього моменту гравець, який виходить, стає заміненим, а запасний — повноцінним гравцем.

Згідно з правилами, процедуру було завершено, оскільки Робінью-молодший уже вийшов на газон. Скасувати неправильну заміну неможливо.

Головний тренер Сантоса Кука на післяматчевій пресконференції пролив світло на те, як виникла ця плутанина: Неймар справді відчув біль у литці, і штаб спочатку готував заміну для нього. Проте в той самий момент Ескобар попросив дозволу покинути поле через пошкодження.

Тренери вирішили залишити Неймара та змінили заявку (вписавши №31 замість №10), але резервний арбітр заплутався в номерах. У підсумку Сантос залишився на полі з травмованим Ескобаром, а Неймар відправився на лаву.

"Це не стало причиною нашої поразки, звинувачувати суддю в результаті було б несправедливо. Але це однозначно помилка. Важливими є документи, а там був вказаний номер 31", — підкреслив Кука.

Окрім скандалу, тренер повідомив, що Неймар отримав забій литки, через що пропустить найближчий матч Південноамериканського кубка проти Сан-Лоренцо. Очікується, що відновлення триватиме 4-5 днів.

Уся ця драма розгорнулася у вкрай напружений момент — вже в понеділок, 18 травня, головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті має оголосити офіційну заявку команди на Чемпіонат світу.