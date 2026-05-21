Ліга Європи

Англійський півзахисник установив унікальний єврокубковий рекорд, зігравши у трьох фіналах поспіль у складі різних команд.

Атакувальний півзахисник Джейдон Санчо допоміг бірмінгемській Астон Віллі здолати німецький Фрайбург у фіналі Ліги Європи. "Леви" впевнено перемогли з рахунком 3:0.

Санчо, взявши участь у цьому поєдинку, встановив унікальне історичне досягнення. Англієць став першим футболістом в історії, який зіграв у фіналах різних єврокубків у трьох сезонах поспіль за три різні клуби.

У сезоні-2024/25 Джейдон вийшов у складі лондонського Челсі на фінальну зустріч Ліги конференцій, а у кампанії-2023/24 разом із дортмундською Боруссією грав у вирішальному матчі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що повноцінний контракт Санчо наразі належить Манчестер Юнайтед.