Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Остаточний список із 26 гравців Хоссам Хассан сформує після товариського матчу проти збірної Росії, який відбудеться 28 травня в Каїрі.

Мохамед Салах стане капітаном збірної Єгипту на цьогорічному розширеному Чемпіонаті світу, який пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня за участю 48 команд. Головний тренер команди Хоссам Хассан оголосив заявку з 27 футболістів.

*За правилами ФІФА, що склад на ЧС може включати додаткового гравця, за умови, що цей гравець є воротарем. Один із гравців стає доступним лише якщо один з трійки воротарів отримує травму під час змагань.

В активі зіркового форварда вже 67 голів у 115 матчах за національну команду. Разом із ним до списку потрапили вінгер Манчестер Сіті Омар Мармуш та 18-річний талант Хамза Абделькарім, який виступає за команду Барселони (U-19) і поки не має офіційного досвіду гри за дорослу збірну.

Натомість несподіванкою стала відсутність у заявці нападника французького Нанта Мустафи Мохамеда. Остаточний список із 26 гравців Хоссам Хассан сформує після товариського матчу проти збірної Росії, який відбудеться 28 травня в Каїрі.

Після цього, 6 червня, єгиптяни зіграють ще один контрольний поєдинок — проти Бразилії у Клівленді (США). На самому Мундіалі Єгипет потрапив до Групи G, де на команду очікує такий календар: 15 червня: проти Бельгії 22 червня: проти Нової Зеландії 27 червня: проти Ірану