Сторони розійдуться після завершення сезону.
Карлес Мартінес Новель, getty images
29 квітня 2026, 14:35
Французька Тулуза оголосила про майбутнє розставання з головним тренером Карлесом Мартінесом після завершення поточного сезону.
Клуб підтвердив, що сторони не продовжуватимуть контракт, який чинний до 30 червня 2026 року. Таким чином, 41-річний іспанський фахівець залишить посаду влітку.
Карлес Мартінес очолив Тулузу в 2023 році, і це був його перший досвід самостійної роботи на рівні дорослого клубного футболу. Раніше він працював із юнацькою збірною Кувейту U-20.
Наразі команда займає 10-те місце в турнірній таблиці Ліги 1 Франції. В останніх п’яти матчах Тулуза зазнала чотирьох поразок, зокрема поступилася Лансу (1:4) у півфіналі Кубка Франції. Свій наступний поєдинок команда проведе 3 травня на виїзді проти Страсбура.