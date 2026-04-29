Франція

Сторони розійдуться після завершення сезону.

Французька Тулуза оголосила про майбутнє розставання з головним тренером Карлесом Мартінесом після завершення поточного сезону.

Клуб підтвердив, що сторони не продовжуватимуть контракт, який чинний до 30 червня 2026 року. Таким чином, 41-річний іспанський фахівець залишить посаду влітку.

Au terme de la saison, la collaboration entre le Toulouse Football Club et Carles Martinez Novell arrivera à son terme et ne sera pas prolongée. — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 29, 2026

Карлес Мартінес очолив Тулузу в 2023 році, і це був його перший досвід самостійної роботи на рівні дорослого клубного футболу. Раніше він працював із юнацькою збірною Кувейту U-20.

Наразі команда займає 10-те місце в турнірній таблиці Ліги 1 Франції. В останніх п’яти матчах Тулуза зазнала чотирьох поразок, зокрема поступилася Лансу (1:4) у півфіналі Кубка Франції. Свій наступний поєдинок команда проведе 3 травня на виїзді проти Страсбура.