Півзахисник Барселони Френкі де Йонг висловився про можливі підписання команди найближчим часом.

"Якщо Барселона підписує гравця, він має бути топом. Чесно кажучи, я вважаю за краще, щоб прийшов один топфутболіст, а не чотири середняки", — наводить слова де Йонга The Touchline.

Згідно з чутками, у літнє трансферне вікно каталонці планують підсилити позиції форварда та центрального захисника. У поточному сезоні Френкі де Йонг провів 37 матчів у всіх турнірах, забив один гол і став автором восьми результативних передач.

Нагадаємо, що в нинішньому розіграші Ла Ліги Барселона вже достроково гарантувала собі чемпіонський титул. Команда виграла турнір удруге поспіль, а попереду на "синьо-гранатових" чекає заключний матч проти Валенсії, який відбудеться 23 травня.