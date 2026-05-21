Ліга чемпіонів

Головний тренер ПСЖ привітав лондонців із довгоочікуваним чемпіонством та оцінив їхню гру перед вирішальною битвою за європейський кубок у Будапешті.

Головний тренер французького Парі Сен-Жермен Луїс Енріке заявив, що лондонський Арсенал абсолютно заслужено здобув титул чемпіона Англійської Прем'єр-ліги. Тепер іспанський фахівець готує свою команду до зустрічі з підопічними Мікеля Артети у фіналі Ліги чемпіонів, обіцяючи видовищне протистояння.

22-річне очікування чемпіонського титулу для лондонського клубу нарешті завершилося у вівторок увечері. Це сталося після того, як їхній головний конкурент, Манчестер Сіті, несподівано втратив очки, зігравши внічию з Борнмутом (1:1).

Після звістки про чемпіонство гравці влаштувала гучне святкування: Деклан Райс, Букайо Сака, Еберечі Езе та Журрієн Тімбер зустрічали ранок на рідному стадіоні Емірейтс, тоді як тисячі фанатів Арсеналу заполонили вулиці Лондона.

Тепер команда перегруповується на недільний домашній матч проти Крістал Пелас, після якого відбудеться урочисте вручення трофея. Після цього вся увага лондонців буде зосереджена на фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться 30 травня у Будапешті.

Луїс Енріке чудово розуміє силу майбутнього суперника. ПСЖ, який прагне захистити свій титул переможця Ліги чемпіонів, вже зустрічався з Арсеналом у півфіналі минулого розіграшу турніру.

"Я думаю, що вони заслуговують на перемогу в лізі – у них був блискучий сезон. Без м'яча вони найкраща команда у світі, а з ним вони можуть багато забивати. Це чудове поєднання для них. Цілком логічно, що ми зіткнемося з ними у фіналі. Ми можемо з нетерпінням чекати справді чудового фіналу", — зазначив Енріке.

Іспанський тренер також відзначив виняткові заслуги свого візаві Мікеля Артети, який привів команду до золота після трьох поспіль сезонів на другому місці:

"Коли дивишся на статистику Арсенала, то бачиш, що Мікель Артета — лідер як тренер, який прищепив команді переможний менталітет. Вони виграли Прем'єр-лігу і цього року вийшли у фінал Ліги чемпіонів після того, як минулого сезону дійшли до півфіналу. Вони заслуговують на те, щоб бути там, а Артета прищеплює своїм гравцям дух змагання", — наголосив керманич.

Парижани вийшли до фіналу, здолавши у надзвичайно видовищному півфіналі мюнхенську Баварію із загальним рахунком 6:5 (після неймовірного першого матчу, де команди забили дев'ять голів на двох). Попри силу суперника, Енріке наголошує на важливості концентрації саме на грі своєї команди:

"Найважливіше для нас — більше зосереджуватися на собі та менше на опозиції. Саме це ми й надалі робитимемо. Баварія, наприклад, — це команда, яка дуже любить володіти м'ячем, тому нам довелося адаптуватися, але я думаю, що нам також вдалося підвищити рівень гри, і ми пишаємося тим, що знову у фіналі", — наголосив спеціаліст.

Наостанок Енріке розповів про кадрову ситуація в ПСЖ перед фіналом: Усман Дембеле перебуває під наглядом медиків через проблеми з литковим м'язом. Ашраф Хакімі близький до повернення в загальну групу та прагне відновити повноцінні тренування після травми стегна.