Досвідчений фахівець готовий піти на суттєве зниження фінансових вимог заради чергового шансу в національній команді.

Роберто Манчіні мріє знову очолити збірну Італії. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, 61-річний спеціаліст заради цього готовий погодитися на невисоку заробітну плату у розмірі двох мільйонів євро на рік.

Остаточне рішення ухвалюватиме новий президент Федерації футболу Італії. На посаду керманича національної команди також претендують Антоніо Конте з Наполі та Массіміліано Аллегрі з Мілана.

Нагадаємо, що Роберто Манчіні вже очолював збірну Італії з 2018 по 2023 рік. Під його керівництвом "скуадра адзурра" виграла чемпіонат Європи у 2020 році, а також двічі здобувала бронзові нагороди Ліги націй.

