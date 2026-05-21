Вінгер парижан розвіяв сумніви щодо свого стану здоров'я напередодні вирішального поєдинку головного єврокубка.
21 травня 2026, 13:12
Нападник французького ПСЖ Усман Дембеле відповів на запитання журналістів про те, чи зможе він узяти участь у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала.
"Був невеликий переляк після зустрічі з Парижем, але зараз я в порядку і готовий зіграти. Буду готовий на 100 відсотків", — передає слова футболіста RMC Sport.
Фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом відбудеться на стадіоні в Будапешті 30 травня. Паризький клуб є чинним володарем трофея.
Нагадаємо, що Дембеле виграв Золотий м'яч минулого року. Ринкова вартість 29-річного футболіста наразі оцінюється у 100 мільйонів євро.