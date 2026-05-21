Команді залишається зробити один крок до чемпіонства, і португальський наставник відверто зізнався, що його головною метою було допомогти Роналду поповнити колекцію трофеїв.

Головний тренер Ан-Насра Жорже Жезуш перебуває за крок до досягнення своєї головної мети у Саудівській Аравії. Напередодні вирішального матчу сезону він зробив гучну заяву щодо справжніх причин свого приходу в клуб.

Наразі Ан-Наср очолює турнірну таблицю Саудівської професійної ліги, випереджаючи свого найближчого переслідувача, Аль-Хіляль, на два очки. Доля чемпіонства, якого клуб не вигравав з 2019 року, вирішиться в останній грі сезону проти Дамака.

Напередодні вирішальної гри португальський фахівець відверто розповів про свою мотивацію очолити команду:

"Коли я отримав запрошення від генерального директора Ан-Насра Хосе Семеду та Кріштіану Роналду, я прийняв цей виклик лише для того, щоб допомогти Крісу виграти титули в Саудівській Аравії. Це була моя мета", — заявив спеціаліст.

Жезуш підкреслив надзвичайну важливість цього чемпіонства як для нації шанувальників клубу, так і особисто для зіркового нападника, враховуючи все те, що він зробив не лише для Ан-Насра, а й для всього саудівського футболу.

Незважаючи на феноменальну індивідуальну результативність, командні успіхи португальця в Саудівській Аравії досі були досить скромними. Наразі єдиним успіхом Кріштіану в Саудівській Аравії залишається Кубок арабських клубних чемпіонів, здобутий у 2023 році (який вважається неофіційним турніром)

Призначення Жорже Жезуша минулого літа мало особливий підтекст, адже до цього він тренував головного конкурента команди — Аль-Хіляль. Тренер зізнається, що поточна робота стала для нього справжнім випробуванням після того, як його колишня команда оформила требл у сезоні 2023-24.

"Ан-Наср був найскладнішим проєктом. Я розумію, що це був найскладніший проєкт у моїй спортивній кар'єрі. Чому? Тому що я знав інших суперників і протягом двох років допомагав великому супернику [Аль-Хіляль] створювати суперкоманду", — поділився наставник.

Минулої суботи Ан-Наср зазнав гіркої поразки від японської команди Гамба Осака з рахунком 0:1 у фіналі Другої Ліги чемпіонів АФК. Однак, за словами Жезуш, пріоритети клубу завжди залишалися незмінними: головною і безальтернативною метою з першого дня було саме здобуття титулу чемпіонів Саудівської Аравії.