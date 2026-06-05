Французький вінгер залишає клуб після завершення контракту.
Аллан Сен-Максімен, getty images
05 червня 2026, 08:42
Ланс офіційно підтвердив припинення співпраці з вінгером Алланом Сен-Максіменом. Керівництво клубу вирішило не продовжувати угоду з 29-річним футболістом, термін дії якої завершується наприкінці червня 2026 року.
Француз приєднався до команди в лютому на правах вільного агента. За цей час він встиг провести 13 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м’ячами та чотирма результативними передачами.
Разом із Лансом Сен-Максімен став володарем Кубка Франції. У фінальному поєдинку турніру команда здолала Ніццу та завоювала трофей.
У чемпіонаті Франції Ланс посів друге місце, що гарантувало клубу участь в основному етапі Ліги чемпіонів наступного сезону.