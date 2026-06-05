Іспанія

Каталонці шукають підсилення оборонної лінії та уважно стежать за лідером туринців, яким також активно цікавиться лондонський Челсі.

Барселона продовжує роботу над комплектацією складу на наступний сезон і зараз активно вивчає трансферний ринок у пошуках надійних варіантів для захисної ланки. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, у сферу інтересів каталонського гранда потрапив фланговий захисник туринського Ювентуса Андреа Камб'язо.

Іспанський клуб гостро потребує якісного підсилення в оборону, і італієць привернув увагу скаутів своєю стабільністю та тактичною гнучкістю. Камб'язо відомий своєю універсальністю — він здатний однаково ефективно закривати як лівий, так і правий фланги захисту, що робить його вкрай цінним активом для будь-якої топ-команди.

Проте трансфер не обіцяє бути легким для блаугранас, адже попит на гравця в Європі стрімко зростає. Зокрема, нещодавно Камб'язо серйозно пов'язували з лондонським Челсі. Лодонці розглядають італійця як надійний варіант, здатний закрити позицію на фланзі у разі остаточного трансферу Кукурелли.

У сезоні 2025/26 оборонець зіграв за Ювентус 36 матчів у Серії А, забив 3 мʼячі та віддав 4 результативні передачі. Контракт з туринським клубом розрахований до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 20 млн євро.