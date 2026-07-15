Італія

40-річний хорватський півзахисник схиляється до рішення залишитися в таборі "россонері" ще на один сезон.

40-річний хорватський півзахисник Лука Модрич може залишитися в Мілані ще на один сезон. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, ще перед чемпіонатом світу з'явилися чутки про те, що влітку Модрич повісить бутси на цвях. Однак після вильоту збірної Хорватії повідомлялося, що хавбек вирішив пограти ще один рік.

Романо стверджує, що керівництво Мілана впевнене в продовженні контракту з Модричем. Деякий час тому новий головний тренер команди Рубен Аморім особисто зателефонував футболісту та обговорив із ним поточну ситуацію. Проте остаточного рішення з боку Модрича поки немає, оскільки для нього дуже важлива думка родини.

Модрич приєднався до Мілана минулого літа. У складі італійського клубу він узяв участь у 37 зустрічах в усіх турнірах, відзначився двома голами та записав на свій рахунок три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Модрич ще не визначився із завершенням кар’єри в збірній.