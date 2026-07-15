Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Італійський гранд розглядає американського нападника як альтернативу Коло Муані.

Туринський Ювентус серйозно зацікавився нападником французького Монако та національної збірної США Фоларіном Балогуном. За інформацією авторитетного видання Gazzetta dello Sport, керівництво б'янконері розглядає 25-річного гравця як ключове підсилення своєї атакувальної ланки.

Пріоритетною ціллю туринців на цю позицію залишається нападник Парі Сен-Жермен Рандал Коло Муані. Однак Фоларін Балогун розглядається як ідеальна потенційна альтернатива, якщо переговори щодо француза зайдуть у глухий кут.

Клуб шукає виконавця специфічного профілю — форварда, який здатний безпосередньо впливати на хід гри завдяки швидким проривам за лінію захисту суперника. Американський нападник чудово відповідає цим тактичним критеріям.

Щоб здійснити цей трансфер, Ювентусу доведеться зробити вагому пропозицію. Очікується, що для придбання гравця знадобиться сума близько 50 мільйонів євро. Контракт з монегасками розрахований до літа 2028 року. Трансфермаркт оцінює форварда в 40 млн євро.