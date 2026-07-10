Франція

Після невдалого сезону, затьмареного травмами, керівництво монегасків відкрито говорить про можливе дострокове розірвання дворічного контракту з французьким півзахисником.

Генеральний директор Монако Тьяго Скуро визнав, що колишній чемпіон світу Поль Погба може покинути клуб вже цього літа. За словами функціонера, очікування від першого сезону зіркового півзахисника у складі монегасків не збіглися з реальністю.

Погба приєднався до команди французької Ліги 1 у червні 2025 року, підписавши дворічний контракт після 18-місячної дискваліфікації за допінг. Проте повернення у великий футбол після тривалої паузи виявилося надзвичайно складним.

Травми переслідували гравця протягом усіх останніх 12 місяців: він зміг дебютувати за «Монако» лише в листопаді минулого року, а згодом пропустив ще один місяць через проблеми з литковим м'язом. Загалом у минулому сезоні Поль провів лише шість матчів, п'ять з яких — виходячи на заміну.

Під час пресконференції Скуро відкрито прокоментував ситуацію навколо французького гравця:

"Можливо, він піде, так, можливо, він залишиться тут. Це дуже складна тема, тому що ми дуже поважаємо Поля. Перш за все, як людину. Коли він вперше прибув сюди, він був дуже позитивним, він працював, він допомагав молодим гравцям. Але правда в тому, що минулого сезону проєкт не дуже добре пройшов. Коли ми розпочали цей проєкт влітку, наші очікування відрізнялися від того, що сталося", — заявив фунціонер.

Скуро наголосив, що подальша доля гравця повністю залежатиме від його фізичних та технічних кондицій, а також від остаточного рішення головного тренера. Наразі тренерський штаб щотижня перевіряє підготовку Погба та оцінює його прогрес.

"Це повністю залежить від виступів. У нас є літо, щоб побачити, яким буде рівень Пола. З ним наші стосунки завжди були відкритими та прозорими. Якщо в певний момент цілі гравця та клубу відрізняються, нам доводиться обговорювати та знаходити рішення. Виконання дасть усі необхідні нам відповіді", — підсумував генеральний директор Монако.

Нагадаємо, нещодавно Монако призначив Філіпе Луїса головним тренером.