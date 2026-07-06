Франція

31-річний півзахисник, який є вихованцем клубу, залишатиметься в команді ще щонайменше три сезони.

Ліон офіційно оголосив про продовження контракту з капітаном Корентеном Толіссо. Нова угода з 31-річним французьким півзахисником діятиме до 30 червня 2029 року.

Толіссо є вихованцем Ліона, до академії якого він приєднався ще у 2007 році. За основну команду хавбек дебютував у сезоні-2014/15, а влітку 2017 року перейшов до Баварії. Після п'яти років у Німеччині він повернувся до рідного клубу на правах вільного агента.

Відтоді Толіссо став одним із лідерів команди як на полі, так і в роздягальні. У сезоні-2025/26 він провів одну з найкращих кампаній у своїй кар'єрі, відзначившись 15 голами та шістьма асистами у 39 матчах у всіх турнірах.

Загалом на рахунку Корентена Толіссо вже 309 матчів у складі Ліона, в яких він забив 57 м'ячів і віддав 36 результативних передач.