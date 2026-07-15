Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Аргентини поділився очікування від півфіналу з Англією.

Збірна Аргентини готується до надзвичайно принципового півфінального матчу Чемпіонату світу проти команди Англії, який відбудеться в середу в Атланті. Альбіселесте пробилися до цієї стадії після перемоги над Швейцарією у чвертьфіналі (3:1), де голами відзначилися Хуліан Альварес, Лаутаро Мартінес та Алексіс Мак Аллістер.

Півзахисник Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер вважає, що його щотижневі виступи в англійській Прем'єр-лізі можуть стати в пригоді аргентинській збірній.

"Ми всі хочемо зіграти в цю гру, ми всі хочемо вийти у фінал чемпіонату світу. Ми всі суперагентинці, ми любимо свою країну та свою національну збірну. Все, що ми хочемо зробити, це найкращим чином представити нашу команду.

Це не щось особливе (те, що я граю в Англії), але, можливо, це допомога, яку я маю, — знати їх і грати з ними кожні вихідні", — розповів Мак Аллістер журналістам.

Він також нагадав, що хоча Аргентина досягала півфіналу у трьох з останніх чотирьох чемпіонатів світу, минулий досвід не гарантує легкого успіху:

"У них є гравці високого рівня, гравці, які грають у важливих командах і стикаються з такими ситуаціями", — додав він.

Додаткового азарту та інтриги цьому протистоянню додає той факт, що легендарний Ліонель Мессі вперше у своїй багаторічній кар'єрі зіграє проти збірної Англії на Чемпіонаті світу.

"Я грав проти всіх, окрім Англії, і це особливий матч, тому що вони є великою нацією, потужною командою, і завжди приємно грати проти такої команди, особливо у півфіналі чемпіонату світу", — зізнався капітан аргентинців після чвертьфінального поєдинку.

Півзахисник Родріго Де Пауль підкреслив, що високі ставки та статус суперника є для нього найкращим джерелом енергії.

"Усі знають, що я люблю такі матчі, вони мотивують мене, бо мають особливий елемент, який пробуджує в мені багато почуттів. Я переживаю це з великою радістю. Я дуже цього чекаю", — резюмував Де Пауль.

Переможець цього півфіналу отримає путівку у вирішальний матч турніру, де 19 липня змагатиметься за головний трофей з Францією або Іспанією.