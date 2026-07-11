Французький клуб перебуває на стадії переговорів із португальським фахівцем.
Уго Олівейра, Getty Images
11 липня 2026, 12:20
Страсбур близький до призначення нового головного тренера. За інформацією Маттео Моретто, французький клуб перебуває на просунутій стадії переговорів із португальським спеціалістом Угу Олівейрою.
Очікується, що найближчим часом сторони завершать обговорення фінальних деталей угоди, після чого про призначення може бути оголошено офіційно.
Останнім місцем роботи Олівейри був португальський Фамалікан.
На посаді головного тренера Страсбура португалець має замінити Гарі О’Ніла, який очолив команду після відходу Ліама Росеньйора. Наразі Росеньйор вже працює
головним тренером ФК Париж, тоді як сам О’Ніл вже став
головним тренером Іпсвіча.