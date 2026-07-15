Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Сьогодні, 15 липня, у рамках 1/2 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 відбудеться протистояння між збірними Англії та Аргентини. Початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.

Обидві національні команди пройшли довгу турнірну дистанцію та заслужено, а можливо й ні, пробилися до четвірки найсильніших збірних світу. Тепер на них чекає вирішальна битва за путівку до фіналу.

Англія прагне вдруге поспіль зіграти у вирішальному матчі чемпіонату світу та вперше в історії здобути титул за межами домашнього мундіалю 1966 року. Аргентина ж має намір захистити звання чинного чемпіона світу та вийти до свого сьомого фіналу. На стадіоні в Атланті зійдуться одна з найорганізованіших команд турніру та чинний володар трофея, що обіцяє безкомпромісне протистояння двох грандів.

Журналіст і коментатор Ігор Циганик впевнений, що збірна Англії під керівництвом Томаса Тухеля зможе вистояти перед генієм Ліонеля Мессі та продемонструвати свої найкращі якості, щоб пройти у фінал мундіалю. Він ставить на варіант "Англія пройде далі" з коефіцієнтом 1.81.

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що це буде дуже напружене протистояння між двома топовими збірними, де ніхто не ризикуватиме. Тому фахівець вважає, що у основний час матчу буде "нічия" з коефіцієнтом 3.00.

Коментатор Віктор Вацко в свою чергу очікує, що це буде результативний поєдинок, оскільки обидві команди люблять атакуючий стиль гри, але мають проблеми в обороні. Він ставить на ставку "обидві команди заб'ють – ТАК" з коефіцієнтом 1.93.

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