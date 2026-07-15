Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вікторія Вільярруель підняла градус напруги, різко згадавши про війну за Фолклендські острови.

Віцепрезидентка Аргентини Вікторія Вільярруель відзначилася провокативними висловлюваннями на адресу Великої Британії напередодні довгоочікуваного півфінального матчу Чемпіонату світу між збірними Аргентини та Англії , який відбудеться в середу в Атланті.

У своєму дописі в соціальній мережі X політикиня свідомо розпалила риторику навколо історичного конфлікту щодо Фолклендських островів (які в Аргентині називають Мальвінськими). Ця територіальна суперечка переросла у збройний конфлікт у 1982 році.

Нагадаємо, що у 2013 році на островах відбувся референдум, де жителі переважною більшістю проголосували за те, щоб залишитися заморською територією Великої Британії. Однак в Аргентині ця тема залишається вкрай болючою.

"Завтра ми граємо проти піратів-узурпаторів. Це не просто черговий матч. Я не збираюся бути політкоректною чи безсердечною; проти англійців це завжди щось більше", — розпочала свій допис Вільярруель.

Вона також використала емоційні паралелі, згадавши футбольні та політичні символи країни:

"Це Мальвінські острови, це Дієго, це останній корабель Лео, і він гальмує загарбників. Вперед, Аргентина! Бо до останнього подиху ми будемо претендувати на те, що наше!"

Через підвищену напругу навколо матчу влада Атланти прийняла рішення розгорнути додатковий персонал на стадіоні для забезпечення максимальної безпеки. Гучні та агресивні заяви віцепрезидентки прозвучали різким контрастом на тлі позиції головного тренера аргентинської збірної.

На своїй передматчевій пресконференції Ліонель Скалоні зробив усе можливе, щоб уникнути будь-яких геополітичних обговорень і знизити тиск на команду.

Це футбольний матч; я не можу все переплутати з поваги до того, що сталося стільки років тому. Це був дуже сумний час у нашій історії, і ми мало що можемо з цим вдіяти. Змішувати ці два поняття було б божевіллям. Ми критикуємо те, що була війна", — наголосив наставник.

Скалоні запевнив, що народ пам'ятає полеглих, але закликав не перекладати тягар минулого на плечі сучасних спортсменів:

"Звичайно, люди пам’ятають історію та те, що сталося. Так, ми пам’ятаємо аргентинський народ і людей, які загинули у війні, але давайте не будемо змішувати речі. Яке відношення мають сучасні гравці до того, що було багато-багато років тому? Це ж футбол, нам потрібно тримати речі окремо", — резюмував фахівець.