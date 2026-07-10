Франція

Нападник готовий зачекати на конкретний крок мадридського клубу.

Форвард Марселя Мейсон Грінвуд визначився з пріоритетним варіантом продовження кар'єри.

Як повідомляє Mundo Deportivo, англієць хоче перейти до Атлетіко, хоча вже має принципову домовленість із Фенербахче.

За інформацією джерела, турецький клуб запропонував 24-річному нападнику чотирирічний контракт із зарплатою від семи до восьми мільйонів євро "чистими" за сезон. Водночас Атлетіко наразі готовий платити футболісту від п'яти до шести мільйонів євро на рік.

Попри менш вигідні фінансові умови, Грінвуд схиляється до переїзду в Мадрид. Його приваблює спортивний проєкт Атлетіко, а також можливість працювати під керівництвом Дієго Сімеоне. Крім того, футболіст уже знайомий із життям в іспанській столиці після оренди в Хетафе у сезоні-2023/24.

Наразі перемовини тривають. Грінвуд готовий зачекати, щоб зрозуміти, чи зробить Атлетіко конкретний крок для його підписання, незважаючи на наявність більш фінансово привабливої пропозиції від Фенербахче.