Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие взятия ворот.

Поединки 21-го тура чемпионата Германии подарили большое количество зрелищных и ярких матчей с большим количеством голов.

Официальный Youtube-канал турнира подготовил нарезку из пяти лучших взятий ворот, в число которых вошли точные удары Эрлинга Холанда и Андре Силвы.

Видео голов:

Напомним, что на нашем сайте также доступны ТОП-5 голов 20-го тура немецкого первенства.

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