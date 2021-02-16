Предлагаем вашему вниманию лучшие взятия ворот.
Эрлинг Холанд, фото getty images
16 февраля 2021, 01:55
Поединки 21-го тура чемпионата Германии подарили большое количество зрелищных и ярких матчей с большим количеством голов.
Официальный Youtube-канал турнира подготовил нарезку из пяти лучших взятий ворот, в число которых вошли точные удары Эрлинга Холанда и Андре Силвы.
Видео голов:
Напомним, что на нашем сайте также доступны ТОП-5 голов 20-го тура немецкого первенства.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.