У матчі 22-го туру чемпіонату України Шахтар розгромив Рух з рахунком 3:0. Зустріч відбулася на Арені Львів.

"Гірники" відкрили рахунок на 34-й хвилині: після навісу Артема Бондаренка відзначився Егіналду. Після перерви бразилець оформив дубль, а Лука Мейрелліш встановив остаточний рахунок. У компенсований час Педріньйо не реалізував пенальті.

Другий тайм ознаменувався поверненням капітана Микола Матвієнко після травми, тоді як новачок Проспер Обах отримав ушкодження і залишив поле.

Після цієї перемоги Шахтар набрав 50 очок, посів друге місце та наздогнав ЛНЗ у турнірній таблиці, а Рух залишився на 14-й позиції.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Рух у рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Шахтар — Рух 3:0

Голи: Егіналду, 34, 62, Мейрелліш, 89

На 90+5-й хвилині Педріньйо да Сілва (Шахтар) не забив пенальті (воротар).

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар (Грам, 90), Марлон Сантос (Матвієнко, 46), Азарові — Бондаренко, Назарина, Педріньйо да Сілва — Проспер (Ізакі, 50), Траоре (Мейрелліш, 73), Егіналду (Лукас, 73).

Рух: Герета — Кітела, Підгурський (Дзюнь, 81), Товарницький, Роман — Притула, М. Бойко (Киричок, 67), Таллес — Діалло (Руніч, 66), Тутті (Ігор, 46), Клайвер (Квас, 76).

Попередження: Конопля — М. Бойко, Роман, Ігор