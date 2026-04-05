Наставник Вереса заявив, що обрана тактика з п’ятьма захисниками виправдала себе.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував нічию з Поліссям (1:1) у 22-му турі УПЛ, наголосивши, що підготовлена домашня тактика його команди спрацювала.

Про це він сказав в ефірі УПЛ ТБ:

"В цілому я задоволений грою команди, хоча були моменти, де могли зіграти краще. Якщо так порівнювати, результат мене задовольнив більше. Ми врахували сильні сторони Полісся. Гра четвіркою захисників могла б створити проблеми, тому обрали п'ятірку. Це була підготовлена домашня тактика, яку намагалися реалізувати.

Затримка матчу через наших фанатів не була змовою. В кінці гри Полісся тиснуло, тож пауза швидше допомогла нам, ніж супернику. Я намагаюся не дивитися в турнірну таблицю. Щодо команд, тут я не можу контролювати. Наші ігри ще попереду, ще третина матчів. Висновки робитимемо в кінці чемпіонату", – зазначив Шандрук.

Після цього матчу Полісся з 43 балами посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату, тоді як Верес іде 11-м, маючи 24 очки.