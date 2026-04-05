Каталонський клуб прагне зберегти португальського захисника, проте фінансові труднощі заважають блаугранас це зробити.

Керівництво Барселони, тренерський штаб на чолі з Гансі Фліком та самі гравці дійшли спільної згоди — Жуан Канселу беззаперечно має залишитися на Камп Ноу після завершення поточної кампанії. Португалець, який повернувся до каталонців на правах оренди взимку з саудівського Аль-Хіляля, демонструє надзвичайно впевнену гру і став важливою фігурою в роздягальні.

Спортивний директор клубу Деку нещодавно наголосив на глибокому емоційному зв'язку 31-річного захисника з командою:

"Ми доклали чимало зусиль, щоб підписати Канселу, адже він постійно доводить, що є шаленим фанатом Барси. У наш час це рідкісне відчуття серед гравців, і ми намагаємося його плекати", — заявив Деку.

Попри однозначне бажання утримати футболіста, жорстка фінансова реальність Барселони продовжує ускладнювати справу. Каталонський гранд наразі не має бюджету для здійснення повноцінного дороговартісного трансферу.

За повідомленнями преси, план іспанського клубу зводиться до того, що Канселу візьме ситуацію у свої руки. Барселона сподівається, що Жоау зможе домовитися з керівництвом Аль-Хіляля про дострокове розірвання угоди і дістанеться їм абсолютно безкоштовно — у статусі вільного агента.

Однак саудівський клуб не збирається займатися благодійністю. Влітку 2024 року Аль-хіляль заплатив Манчестер Сіті за португальця солідні 25 мільйонів євро. Враховуючи, що контракт гравця діє до 2027 року, боси клубу бажають відбити бодай частину витрачених коштів.

Очікується, що саудівці вимагатимуть близько 15 мільйонів євро за остаточний продаж гравця. Якщо компроміс не буде знайдено, ще одна оренда виглядає малоймовірною, тож попереду на Барселону та самого Канселу чекають надзвичайно складні переговори.

За неповні три місяці португальський захисник встиг провести 12 матчів у всіх турнірах, відігравши загалом 739 хвилин, протягом яких він відзначився одним забитим м'ячем та двома результативними передачами в рамках Ла Ліги. Канселу продовжує відігравати життєво важливу роль у побудові атак блаугранас, успішно виконуючи функції флангового плеймейкера з високою точністю передач на рівні 87%.