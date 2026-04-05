Матч розпочався активно: Кельн майже одразу створив момент через Камінського, але Зеттерер врятував ворота на ударі Аче. Франкфурт контролював більшу частину гри та намагався знайти ключ до захисту Кельна, проте перший удар по воротах у виконанні Доана стався лише на 16-й хвилині.

Перший тайм завершився без голів. У другому таймі Рієра підсилив атаку, випустивши Чайбі та Амаймуні-Ечгуяба, що дало результат: Буркардт забив після пасу Чайбі на 66-й хвилині. Вже за три хвилини Калімуендо подвоїв рахунок для Франкфурта.

Кельн не здався: Камінські скоротив відставання на 70-й хвилині, а на 83-й хвилині тріо Бюльтер, Вальдшмідт і Кастро-Монтес забезпечили остаточний порятунок — 2:2.

Айнтрахт Франкфурт — Кельн 2:2

Голи: Буркардт, 66, Калімуендо, 69 - Камінські, 70, Кастро-Монтес, 83

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Браун, Аменда, Кох, Теат — Доан (Гетце, 68), Ларссон (Скірі, 82), Гойлунн (Шаїбі, 55), Кнауфф (Амаймуні, 56) — Калімуендо, Буркардт (Ебнуталіб, 82)

Кельн: Швебе — Себулонсен, ван ден Берг, Озкачар, Лунн — Гусейнбашич (Йоуганнессон, 68), Краусс (Бюльтер, 82) — Тільманн (Майна, 75), Камінські, Ель Мала (Кастро-Монтес, 82) — Аче (Вальдшмідт, 82)

Попередження: Кнауфф — Вальдшмідт, Камінські