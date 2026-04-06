Іспанія

Господарі врятувалися завдяки пенальті на 90+1 хвилині.

У поєдинку Ла Ліга Алавес та Осасуна зіграли внічию 2:2, подарувавши вболівальникам справжню драму.

Гості відкрили рахунок уже на старті зустрічі — відзначився Розьє після передачі Кіке Барха. Надалі гра залишалася відкритою, а Анте Будімір, який є одним із найкращих бомбардирів чемпіонату, у другому таймі реалізував пенальті та вивів Осасуну вперед.

Алавес відповів ще до перерви — Тоні Мартінес відіграв один м'яч після швидкої атаки. У другому таймі господарі активно тиснули, але довгий час не могли пробити Серхіо Еррера.

Розв’язка настала вже у компенсований час. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті у ворота Осасуни, і Тоні Мартінес впевнено реалізував 11-метровий, оформивши дубль і врятувавши нічию для своєї команди.

Кінцівка зустрічі вийшла надзвичайно напруженою: емоції зашкалювали, арбітр роздав кілька жовтих карток, а один із гравців гостей навіть отримав червону, перебуваючи на лаві запасних. У підсумку — бойова нічия 2:2.

Алавес — Осасуна 2:2

Голи: Мартінес 44, 90 (пен.) — Розьє 4, Будімір 80 (пен.)

Алавес: Сівера — Хонні, Парада, Теналья, Юсі (Реббаш, 46) — Гуріді (Аленья, 46), Бланко , Ібаньєс (Боє, 82), Перес (Калебе, 77) — Мартінес, Діабате (Гевара, 73).

Осасуна: Еррера — Галан, Катена, Бойомо, Розьє — Торро (І. Муньйос, 77), Орос (Рауль Гарсія, 77), Монкайола — Рубен Гарсія (Бретонес, 77), Будімір (Еррандо, 86), Барха (В. Муньйос, 60 ).

Попередження: Бланко 41 — Розьє 16, Монкайола 41, Барха 41, Бойомо 87, Катена 90.