Англія

Лідс зіграє з Челсі, а Манчестер Сіті зустрінеться із Саутгемптоном.

Одразу після завершення драматичного чвертьфінального матчу, у якому Лідс Юнайтед по пенальті вирвав перемогу у Вест Гема, відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубка Англії сезону 2025/26.

За трофей продовжують боротьбу чотири клуби, і сліпий жереб звів їх у такі пари:

Челсі — Лідс Юнайтед

Манчестер Сіті — Саутгемптон

Для Лідса, який пробився до цієї стадії турніру вперше за майже 40 років, наступним іспитом стане лондонський Челсі. Це класичне англійське протистояння обіцяє бути надзвичайно напруженим, адже обидві команди мають багату історію очних зустрічей та високі амбіції.

У паралельному матчі грізний Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли екзаменуватиме Саутгемптон. Містяни вважаються беззаперечними фаворитами пари, проте кубкові турніри славляться своїми несподіванками, і Святі зроблять усе можливе, щоб створити головну сенсацію півфіналів.

Півфінальні протистояння традиційно складатимуться з одного матчу. Обидві гри пройдуть на головній спортивній арені країни — стадіоні Вемблі в Лондоні — у вихідні, 25 та 26 квітня. Точний розклад та час початку поєдинків будуть оголошені найближчим часом.