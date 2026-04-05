Україна

Наставник ЛНЗ пояснив ключ до перемоги 3:0.

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов залишився задоволеним грою команди у матчі з Кривбасом (3:0) у 22-му турі УПЛ.

“Так, результат 3:0 – хороший, але поєдинок був складним. Дуже велику роль відіграв перший забитий гол. Потім нам вже легше було грати по рахунку, тому ми реалізували ще свої моменти. Загалом я задоволений командою, і я б не сказав, що тільки другий тайм хороший. Хочу привітати хлопців з перемогою”.

“Сьогодні не було жодних претензій до самовіддачі футболістів, до відношення, тому ми вказали тільки на тактичні моменти, які треба покращити, і все”.

“Ну, я завжди говорю: у нас грають ті футболісти, які на сьогоднішній день, на думку тренерського штабу, сильніші. Тому він дуже добре себе проявив і в матчі з Рух, і в контрольному матчі з Епіцентр, і сьогодні. Він заслуговує сьогодні грати в основному складі”.

“Наступний матч із Шахтарем? Та кожен матч потрібно грати, тому що, ще раз кажу, я б не ділив матчі на важливі і не важливі. Тому до кожного матчу треба підходити максимально налаштованим, максимально підготовленим, а вже сама гра покаже кінцевий результат. До кожного суперника готуємося індивідуально, але цей матч буде таким самим, як і проти будь-кого іншого в УПЛ”.

ЛНЗ набрав 50 очок і вийшов у лідери турнірної таблиці УПЛ. Команда Пономарьова має однакову кількість балів із Шахтарем, зігравши на один матч більше. Наступний поєдинок ЛНЗ проведе 13 квітня саме проти донецького клубу.