Учергове підтвердився статус міланського клубу, як "незручного" для Джан П'єро Гасперені.

Наприкінці поточного сезону чемпіонські перегони в італійській Серії A мають насправді цікавий та незвичний формат, оскільки всі потенційні претенденти тільки те й роблять, що чекають на чергові похибки міланського Інтера, проте навіть за наявності таких у команди Крістіана Ківу надолужити відставання можуть лише частково — настільки великий гандикап устигли заробити "змії" вже станом на зараз.

І насправді матчів, накшталт зустрічі на Джузеппе Меацца проти Роми в тридцять першому турі національної першості, у календарі "змій" залишилось не так уже й багато, тому місцеві ЗМІ сміливо називали цей поєдинок не інакше, як переломним, і очікували або на третю поспіль утрату очок "нерадзуррі", або ж уже майже на коронування нового чемпіона країни.

Головна проблема при цьому полягала в тому, що "вовки" насправді перебувають надто далеко від тієї форми, щоб ще й на полі суперників нав’язувати боротьбу належним чином. У колективу Джан П’єра Гасперіні наразі своїх проблем вистачає, як і невдалих виступів у всіх турнірах, за які останнім часом брався столичний колектив. У чемпіонаті та й поготів Рома ризикує пролетіти повз єврокубки в підсумку.

А вже на старті звітного поєдинку основні побоювання спільноти справдились. Рома пропустила вже з першої з атаки суперників, коли на стику першої та другої хвилини простріл Тюрама з правого флангу в дотик у центрі штрафного замкнув під поперечину Лаутаро Мартінес, який таким чином відзначив своє повернення до стартового складу на тлі тривалої відсутності після травми. Публіка від такого просто шаленіла.

Та й подальший розвиток подій указував на те, що зараз цих столичних гостей будуть виносити вперед ногами за межі легендарної арени. Але якимось дивом Рома примудрилась не пропустити більше голів у моментах того-таки Лаутаро, Дімарко та Чалханоглу, після чого Інтер усе ж таки взяв певний час на перепочинок та відійшов на власну половину.

Цим команда Гасперіні й скористалась, почавши завантажувати м’яч до чужих володінь. І якщо лише божевільної краси сейв Зоммера дозволив не пропустити під час удару головою від Малена з близької відстані посеред першого тайму, то вже незадовго до перерви Манчіні таки замкнув подачу Ренша з лівого флангу штрафного на межі воротарського, і вечір перестав бути сумним для римської публіки.

Утім, ненадовго. Просто шаленої краси дальній постріл на останніх секундах компенсованого до першого тайму часу вдався Чалханоглу із центральної зони перед чужим штрафним у лівий верхній кут. І цей удар не тільки прибив команду Гасперіні в першому таймі, а й мав наслідки й у другій половині гри, початок якої Рома просто пропустила повз себе.

Десяти хвилин вистачило Інтеру для того, щоб зусиллями Лаутаро та Тюрама зняти всі питання щодо визначення переможця в цій парі, тоді як захист гостей просто розривали в силовій боротьбі. Ще й четвертий м’яч не забарився на останок, коли Барелла розібрався з відскоком від захисника в центрі чужих володінь під час його ж зміщення з ударом із правого флангу.

Для Роми в цій грі було все вирішено, проте вона вирішила зберегти хоча б рештки репутації. Непогано римляни почали тиснути перед заключним відтинком протистояння, і в підсумку саме з пресингу й прийшов їхній другий м’яч за авторством Пеллегріні. Але цей куражний Інтер насправді це навіть не потурбувало, бо потім міланський клуб лише зусиллями одного Думфріса міг докинути ще пару, а то й усю трійку додаткових м’ячів у ворота суперників, щоб остаточно присоромити свого колишнього тренера. Ніби це трапляється з Гасперіні не вперше.

У наступному турі міланський Інтер гостюватиме в Комо, тоді як Рома прийматиме Пізу.



Інтер — Рома 5:2

Голи: Мартінес, 2, 52, Чалханоглу, 45+2, Тюрам, 55, Барелла, 63 — Манчіні, 41, Пеллегріні, 70

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні (Дарміан, 58) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Сучич, 66), Зелінські (Мхітарян, 75), Дімарко — Л. Мартінес (Бонні, 57), М. Тюрам (Еспозіто, 67).

Свілар — Манчіні (Гіларді, 46), Ндіка, Ермосо (Зьолковські, 81) — Челік, Крістанте, Пізіллі, Ренш (Цимікас, 58) — Суле (Ель-Шаараві, 65), Лор. Пеллегріні — Мален.Попередження: Пізіллі