Наставник Кривбасу пояснив розгромну поразку від ЛНЗ.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен прокоментував поразку своєї команди у матчі проти ЛНЗ (0:3) у 22-му турі Українська Прем’єр-ліга.

“Так, до помилки Володимир Вілівальд ми були у грі та контролювали матч. Не дозволяли супернику багато створювати, самі також небагато створювали, але були в грі повністю. Я вважаю, що, звичайно, такі помилки не можуть бути на цьому рівні. Потім після помилки ми випустили нових гравців, щоб вони зробили деякі зміни, більше атакували простір за спинами захисників, але врешті-решт ми програли 0:3. Це футбол, таке трапляється”.

“Так, збірники приїхали трішки пізніше. Хтось грав матчі, хтось не грав, так як Вілівальд. Мені не дуже подобається, коли футболісти їдуть до збірних і не мають ігрової практики, але в нас був час як слід підготуватися до цього матчу”.

“Що сказав команді? Те саме, що і вам. До помилки ми були повністю у грі, контролювали хід подій. Але я сказав, що ми маємо реагувати на такі помилки і продовжувати нарощувати темп, тобто забувати про помилку і продовжувати грати далі. Бути у грі на сто відсотків”.

Після 22 турів Кривбас посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 34 очки. Наступний матч команда ван Леувена проведе 12 квітня проти Кудрівка.