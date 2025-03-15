Німеччина

Бельгієць прокоментував осічку своєї команди.

Венсан Компані висловився про нічию Баварії з Уніоном (1:1).

"Тут дві історії — виступ команди і результат. Коли ми не набираємо три очки, ми незадоволені результатом, все просто. Але я у футболі досить давно, щоб розуміти, що ми провели непоганий матч на виїзді.

Ми відвели небезпеку від своїх воріт на дуже довгий час. Ми були терплячі, у другому таймі ми стали більше загрожувати супернику. Я був би дуже задоволений грою і результатом, якби рахунок залишився 1:0, але в кінцевому підсумку треба віддати належне суперникові, вони боролися, мали один момент і використали його", — сказав Компані.

Раніше повідомлялося, що Ноєр відновив бігові тренування.