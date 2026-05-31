Провідні європейські клуби розпочали полювання на опорного півзахисника берлінської Герти Кеннета Айхгорна.

За інформацією відомого спортивного журналіста та інсайдера Крістіана Фалька, англійські Ліверпуль і Манчестер Сіті, а також мюнхенська Баварія вступили в активну боротьбу за підписання юного таланта берлінської Герти Кеннета Айхгорна.

16-річний півзахисник вважається одним із найперспективніших гравців свого покоління і вже встиг привернути до себе увагу скаутів найкращих команд Європи. Незважаючи на дуже юний вік, Айхгорн вже активно залучається до дорослого футболу.

У цьому сезоні він зіграв у 19 матчах у всіх турнірах, у яких забив 2 голи. Юнак вражає експертів своїм баченням поля, спокоєм при роботі з м'ячем та нетиповою для його віку зрілістю в опорній зоні. Він також увійшов в історію як наймолодший гравець та автор голу в історії Другої Бундесліги.

Берлінська Герта чудово усвідомлює цінність свого вихованця і не поспішає розлучатися з ним за безцінь. Поточний контракт Айхгорна з німецьким клубом розрахований до літа 2029 року, що дає берлінцям перевагу в переговорах. Водночас авторитетний портал Transfermarkt вже оцінює гравця у солідні 20 мільйонів євро.