Німеччина

Німецький вінгер проведе в команді ще один сезон після успішного виступу в другій половині минулої кампанії.

РБ Лейпциг офіційно оголосив про продовження орендної угоди з вінгером Браяном Грудою, права на якого належать Брайтону.

22-річний футболіст залишиться у німецькому клубі на сезон-2026/27. За інформацією ЗМІ, нова угода також передбачає право викупу гравця наступного літа за суму від 25 до 30 мільйонів євро.

Груда приєднався до РБ Лейпциг у лютому 2026 року на правах оренди та швидко став важливою частиною команди. У другій половині минулого сезону він провів 14 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та трьома результативними передачами.

До переходу в Брайтон німецький вінгер виступав за Майнц, а до англійського клубу перебрався влітку 2024 року. За цей час він встиг провести 45 матчів у складі представника Прем'єр-ліги.

У РБ Лейпциг підтвердили, що футболіст уже повернувся до розташування команди та розпочне підготовку до нового сезону разом із партнерами.