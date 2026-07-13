Німеччина

Мюнхенський клуб більше не планує розлучатися з південнокорейським захисником цього літа.

Баварія змінила свою позицію щодо майбутнього центрального захисника Кіма Мін Дже та більше не розглядає його обов'язковий продаж у поточне трансферне вікно. Про це повідомив журналіст Sky Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, трансфер 29-річного футболіста стане можливим лише у випадку отримання винятково вигідної пропозиції, яка повністю влаштує і мюнхенський клуб, і самого гравця. При цьому Кім також зацікавлений у тому, щоб залишитися в Баварії.

Раніше цього літа південнокорейця пов'язували з переходом до Ювентуса. Повідомлялося, що туринський клуб розглядав можливість підписання захисника приблизно за 40 мільйонів євро, а сам футболіст нібито був не проти повернення до Серії А.

Кім Мін Дже виступає за Баварію з літа 2023 року, коли перейшов із Наполі за 50 мільйонів євро. За цей час він провів 77 матчів у складі мюнхенців, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

У сезоні-2025/26 захисник відіграв трохи більше 2000 хвилин у всіх турнірах, що стало його найнижчим показником ігрового часу за останні кілька років.