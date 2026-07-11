Німеччина

Клуби досягли повної домовленості щодо переходу 21-річного лівого захисника.

Аугсбург і Гоффенгайм досягли повної домовленості щодо трансферу Геннеса Беренса. Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.



За інформацією джерела, сума трансферу становитиме 3,5 мільйона євро плюс бонуси. Крім того, Гоффенгайм включив до угоди пункт про відсоток від майбутнього продажу футболіста.



Втім, перехід ще не завершений остаточно. Аугсбургу залишається погодити особисті умови контракту з 21-річним лівим захисником. Очікується, що сторони досягнуть згоди найближчим часом.



Беренс вважається одним із перспективних молодих захисників Німеччини, в минулому сезоні гравець провів 16 поєдинків в оренді за Гайденгайм, забив 1 гол і зробив 2 гольові передачі.

В минулому сезоні гостра увага була виділена на поєдинок Гайденгайма проти Баварії, який закінчився з рахунком 3:3. Беренс провів на полі весь матч.