Німеччина

Ганський захисник підписав контракт із німецьким клубом до літа 2028 року.

Кельн офіційно оголосив про підписання лівого захисника Гідеона Менса. 28-річний футболіст збірної Гани перейшов до німецького клубу з французького Осера та уклав контракт до літа 2028 року.



За інформацією Флоріана Плеттенберга, сума трансферу становить близько 2,5 мільйона євро, враховуючи бонусні виплати.



Менса має досвід виступів у європейському футболі. Окрім Осера, він захищав кольори австрійського Ред Булл Зальцбург, бельгійського Зюлте-Варегема, португальської Віторії Гімарайнш та французького Бордо.



У Кельні вірять, що ганець стане ключовим гравцем на лівому фланзі захисту. В минулому сезоні футболіст зіграв 31 поєдинок та віддав 2 гольові передачі.

До цього повідомлялось, що Кельн працює над трансфером Альвареса